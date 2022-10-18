Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

18.10.2022 14:10

Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandıKOCAELİ Kocaeli'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ Kocaeli'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Kartepe ilçesi Barbaros Hayrettin Caddesi ile Terzi Gölü Caddesi kavşağında meydana geldi. S.K idaresindeki 41 J 2001 plakalı özel halk otobüsü ile Süleyman Bektaş yönetimindeki 34 FNE 59 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile karısı yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ekipler 2 yaralıyı olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Süleyman Bektaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı anbean özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Süleyman Bektaş'ın cenazesi, Suadiye Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Suadiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü Son Dakika | Trafikte terör estirmişlerdi, yakalandılar Son Dakika | Trafikte terör estirmişlerdi, yakalandılar Son dakika haber! Kocaeli'de bilezik çalan şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Kocaeli'de bilezik çalan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:13:58. #1.13#
SON DAKİKA: Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement