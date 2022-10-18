Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ Kocaeli'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Kartepe ilçesi Barbaros Hayrettin Caddesi ile Terzi Gölü Caddesi kavşağında meydana geldi. S.K idaresindeki 41 J 2001 plakalı özel halk otobüsü ile Süleyman Bektaş yönetimindeki 34 FNE 59 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile karısı yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ekipler 2 yaralıyı olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Süleyman Bektaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı anbean özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Süleyman Bektaş'ın cenazesi, Suadiye Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Suadiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.