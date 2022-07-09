Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

09.07.2022 20:24

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Alaşehir- Gölmarmara yolu meydana gelen olayda, Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki otomobil ile Raif Demirel (64) idaresindeki otomobil Taytan Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa (37) yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69), olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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