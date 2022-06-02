Feci kazada kamyonetle çarpışan araçta bulunan anne ve kızı hayatlarını kaybetti! Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Feci kazada kamyonetle çarpışan araçta bulunan anne ve kızı hayatlarını kaybetti! Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı

02.06.2022 09:06
Feci kazada kamyonetle çarpışan araçta bulunan anne ve kızı hayatlarını kaybetti! Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı

Denizli'de yaşanan trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba ve oğul ise tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon şoförü için ekipler arama çalışması başlattı.

Denizli'nin Kuyucak Mahallesi Manteşyeri mevkisinde, Ömer Tozgun (30) yönetimindeki otomobil ile Ziya Tosun'un kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Tozgun, eşi Asiye (26), kızı Huriye (2), oğlu Yusuf Poyraz ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu (16) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Asiye ile kızı Huriye hayatını kaybetti, baba Tozgun ve oğlu Yusuf'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

KAÇAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ HER YERDE ARANIYOR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Alperen Sarıoğu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri kazanın ardından kaçtığını belirlediği kamyonet sürücüsü Ziya Tosun'u bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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