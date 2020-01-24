Feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi yolunda kullandığı otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi yolunda kullandığı otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağlarında bulunan kayak merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Badem (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Arda Badem ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Badem Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Badem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Askere gitmek için gün sayarken hayatını kaybetti


Aysel ve Hakan Badem çiftinin 3 çocuğundan birisi olduğu öğrenilen Arda Badem'in cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Badem'in cenazesi ailesine teslim edildi. Badem'in cenazesi İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde bulunan Turan Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Badem'in babası Hakan Badem, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Badem'in cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, Badem'in askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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