Son Dakika Haberleri: Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu
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Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

11 dakika önce

İznik-Yenişehir karayolunda virajı alamayarak 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonda hayatını kaybeden sürücüsünün kimliği belli oldu.

Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu, System.String[]
İznik-Yenişehir karayolunda virajı alamayarak 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonda hayatını kaybeden sürücüsünün kimliği belli oldu.

Kaza, İznik-Yenişehir karayolunda saat 21.00'da meydana geldi. Patates yüklü 32 NC 333 plakalı kamyonun sürücüsü İbrahim Terlemez, Yenişehir'den İznik'e seyir halindeyken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çelik bariyerleri aşıp 40 metrelik uçuruma yuvarlanan Terlemez, şoför mahallinde sıkışarak can verdi. Talihsiz şoförün cansız bedeni sıkıştığı yerden Bursa Büyükşehir İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşı sonrası çıkartılıp, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan yaklaşık bir ay önce aynı yerden başka bir kamyonun daha uçurumdan aşağı uçtuğu ve sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi. - BURSA
Yenişehir, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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