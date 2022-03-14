Feci kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
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Feci kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı

14.03.2022 12:00
Feci kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Çankırı'da 18 Şubat tarihinde İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.

Çankırı'da 18 Şubat tarihinde İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Cemal Yazıcı, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 18 Şubat tarihinde, Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, 23.00 sıralarında Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde şarampole yuvarlanmış, kazada 3 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır 37 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını hayatını kaybeden; Osman Yazıcı, Ömer Cevahirefendioğlu Trabzon'da, İrfan Yazıcı İstanbul'da defnedilmişti.

Kazadan bu yana yoğun bakımda yatan Cemal Yazıcı (58) hayatını kaybetti. Yazıcı'nın cenaze namazı yarın İstanbul Bahçelievler'de kılınarak, son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan, kazada yaralanan diğer hastalardan şu anda yoğun bakımda yatan başka hasta olmadığı bildirildi. - TRABZON

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İstanbul, Trabzon, Çankırı, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika


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