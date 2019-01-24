Son Dakika Haberleri: Feci Kazada Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Feci Kazada Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

37 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtuldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice ilçesine bağlı Yeniköy mevki'inde meydana geldi. Kayadibi köyünden Yenice istikametine 67 NK 127 plakalı otomobille seyreden Satılmış Kocabaş (66) Yeniköy mevki'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine Polis, Jandarma, UMKE, 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Satılmış Kocabaş ile eşi Emine Kocabaş (65), gelini Sevgi Kocabaş (32), torunu İrem Nur Kocabaş (11) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Enes Ali Kocabaş ise yaralı olarak kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 yaşındaki çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Dilek Kocabaş - Yasin Erdem/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

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