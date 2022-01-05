Üye Girişi
Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı - Son Dakika

Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

05.01.2022 22:26

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği TIR, otobüse çarptı. Kaza anında TIR'ın ön camından fırlayan kadın, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı.

Yeniyalı Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, saat 19.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Şükrü G.'nin kullandığı 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı.

Kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

ÖN CAMDAN FIRLAYAN EŞİ TIRIN ALTINDA KALARAK YARALANDI

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride Koçer, ön camdan fırlayarak TIR'ın altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, TIR'ın altında kalan Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feride Koçer tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
YORUMLAR
500

İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı - Son Dakika


Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu, ortalık birbirine girdi Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu, ortalık birbirine girdi         
22:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
22:32 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarına yalanlamada bulundu
22:26 Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
22:12 Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
22:01 Ahmet Ağaoğlu'ndan büyük gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, donup kaldı
21:35 Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı
21:24 Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü
20:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak
20:43 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan sonra Bakan Koca'dan açıklama: Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne indirildi
20:04 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 23:03:23. #1.12#
SON DAKİKA: Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement