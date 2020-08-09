Feci kazada otobüs sürücüsünün uyuduğu iddiası - Son Dakika

Feci kazada otobüs sürücüsünün uyuduğu iddiası

İstanbul'da meydana gelen feci kazada yakınlarını kaybedenler sürücünün kazadan önce 2 kez uyuduğunu ve yolcuların uyardığını öne sürerken kazada hayatını kaybeden sürücünün arkadaşları ise "Asılsız iddiaları kabul etmiyoruz" dediler.

Feci kazada otobüs sürücüsünün uyuduğu iddiası, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen feci kazada yakınlarını kaybedenler sürücünün kazadan önce 2 kez uyuduğunu ve yolcuların uyardığını öne sürerken kazada hayatını kaybeden sürücünün arkadaşları ise "Asılsız iddiaları kabul etmiyoruz" dediler.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde yaşanan Metro firmasına ait Mercedes marka bir otobüsün yaptığı feci kazada otobüs şoförü Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sareli ile yolcular Erdem Okçu, Mualla Sütçüoğlu ve Satiye Çetinkaya hayatını kaybederken, 25 kişi ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden yolcuların yakınları ihmal vurgusu yaparak, şoförün uyuduğunu iddia etti. Hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun şoför arkadaşları Umut Sevindik ve Deniz Eroğlu ise "Kesinlikle uykusuz yola çıkmaz. Öyle biri değil zaten. Vakti geldiği zaman yapabilecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine, ailesine, sevenlerine. Uykuya dayanıklıydı. Kalp krizi de olabilir. Uykuya dirayetliydi. Kimse onu göze alamaz. 50 kişinin canı o kadar ucuz değil. Bu işin 2 kişiyle yapıldığını herkes biliyor. Kimse göz göre göre kimseyi öldüremez. Bu asılsız suçlamaları biz kabul etmiyoruz. Zaten arabada belli bir çalışma süresi vardır. O süreyi doldurduktan sonra çalışamazsın. 4-4.30 saatlik hakkı vardır bir şoförün. Diğer şoför arkadaş da arabadaydı bildiğimiz kadarıyla" dedi.

"2 sefer uyarmışlar şoförü"

Kazada hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu'nun yakını Mehmet Sütçüoğlu ise, "Yengemin 3-4 gün önce annesi rahatsızdı. Annesini ziyaret etmek için Safranbolu'ya gitmişti. Safranbolu'dan dönerken bu elim kaza başımıza geldi. Sabah telefonuna ulaşamadık. Gelmediği haberini alınca arayışa girdik. Kaza olduğunu öğrendik. İlk tespit olarak otobüsün yanına gidebildik. Zaten otobüsün şeklini gördüğümüz anda da malum sonucu anlamıştık ama Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrenince buraya geldik. Burada cenazeyi teşhis etmemizi istediler. Teşhis ettik. Yapacak bir şey yok. Alacağız cenazemizi getireceğiz. 58 yaşındaydı. Safranbolu'ya getireceğiz. Memlekette defnedeceğiz. Vasiyeti vardı babasının yanına defnedeceğiz. Görgü tanıklarından artı buradaki hasta yakınlarından anladığımız daha önce de 2 sefer uyarmışlar şoförü. İki sefer yolda hata yapmış. Uyumuş uyanmış yolcuların ikazıyla. Burada büyük bir ihmal var. Bu araçlar çift şoför çalışma mecburiyeti olan araçlar. Bu araçta tek şoför varsa 2 sefer de uyukladıysa neden ikinci şoför direksiyona geçmedi. Uyarıdan sonra ikinci şoför geçtiyse o da uyuduysa neden bunların bu kadar çalışmalarına müsaade ediliyor? Bunlar hakkında bütün suç duyurularında bulunacağız. Önce acımızı yaşayacağız ondan sonra gerekli olan her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Otobüs şoförünün eniştesi Veysel Gezer ise, "Doğan Duygulu çok dürüst, temiz bir insandı. Çok severdim. Ben de onların damadıyım. Şoförlüğü çok iyiydi. Araba sürmeyi çok severdi. Bu firmaya girdiğini ben yeni duydum. Önceden okul taşıtı çekerdi. Kimseye zararı yoktu. Çok iyi bir insandı. Evliydi. 3 tane çocuğu vardı. Aşağı yukarı 10 senedir uzun yol şoförlüğü yapıyor. Ailesi şok içinde. Hepsi ağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Şoförün uyduğunu söylediler"

Annesi Satiye Çetinkaya'nın acı haberini iş çıkışı alan Mehmet Çetinkaya, "Sabah işten gelirken bir anda buraya kadar geldim. Dayım, yengem, 6 aylık bebeği bir de yeğenim 10 yaşındaki Efe beş kişilik aile olarak geliyorlardı. Şoförün uyuduğunu söyledi dayım Cemal Korkmaz. Şoför uyuyormuş galiba buradan da öğrendiğimize göre uyuyormuş. Annem 47 yaşındaydı. Söyleyecek bir şey yok. İhmal olduğunu düşünüyorum. Ben de otobüste çalıştım. Ben de muavinlik yaptım. Şoförleri, muavinleri o kadar yoruyorlar ki. Sefer üstüne sefer. Şoföre de git diyorlar gidiyor. Burada ihmal firmaya ait. Adamın kaç gündür yola gittiğine bakmadıkları için kaza oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çetinkaya, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:23

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada otobüs sürücüsünün uyuduğu iddiası - Son Dakika
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