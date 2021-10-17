Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eskişehir-Ankara karayolu 17'nci kilometresinde meydana gelen kazada, emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki otomobil, kavşaktan karayoluna dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki tırın dorsesine çarptı.

TIRIN ALTINDA KALARAK CAN VERDİLER

Kazada dorsenin altında girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPMIŞ

Kütahya'da da 3 yıl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra'nın cansız bedenleri savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından tır sürücü Cengiz Alav gözaltına alınırken, kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine gelerek polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı.

KÜTAHYA VALİSİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kütahya Valisi Ali Çelik, kazanın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik, Hasan Çevik'in 3 yıl boyunca Kütahya'da Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Kütahya'mızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun? diye yazdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.