Feci kazada sürücü serbest bırakıldı

Feci kazada sürücü serbest bırakıldıYaralı Akkabak'ın ailesinden sürücünün serbest bırakılmasına tepkiBARTIN - Bartın 'da arızalanan otomobili iten şahsın arkadan gelen bir başka aracın altında kalarak hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kazada, kazaya sebep olan araç sürücüsü serbest kaldı. Hastanede ölüm kalım savaşı veren yaralı Mustafa Akkabak'ın ailesinden karara tepki geldi.Bartın'da 31 yaşındaki Tanju Kalaycı'nın öldüğü ve 42 yaşındaki Mustafa Akkabak ile 50 yaşındaki Yusuf Kaynak'ında yaralandığı trafik kazasında diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan Mustafa Akkabak'ın ailesi sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi.Halen Bartın Devlet Hastanesi 'nde ölüm kalım savaşı veren Mustafa Akkabak'ın abisi Sedat Akkabak gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın kaza değil, cinayet olduğunu vurguladı.Akkabak, "Savcılık tarafından mahkeme sevk edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Biz burada Türk adaletine güveniyoruz. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Görüntülerde her şey görünüyor. Buna kaza demeye bin şahit lazım. Bu resmen cinayet. Kendi egolarını tatmin etmeye çalışan iki kişinin bence yolda şuursuzca hareket etmesiyle kaynaklanan bir olay. Şimdi burada ne yapılabilir? Sadece Türk adaletine güvenmek istiyoruz. Bu kişilerin de gerekli cezayı çekeceğinden hiçbir şüphemiz yok" dedi.Konuyla ilgilenen Savcının kendisiyle de görüştüğünü ifade eden Akkabak, "Savcılıkta olayı takip edecek. Şüpheli bir araç daha var. Görüntülerde iki tane araç görünüyor. Diğer aracı da tespit edip ikisinin de gerekli cezai işlemin uygulanacağını kendisi bizzat söyledi." dedi.Baba Nihat Akkabak ise, "İki kişi yaşam mücadelesi verirken ve birde ölü varken bu şahsın gezmesini ben nefretle kınıyorum. Başkada bir şey diyemiyorum. Görüntüleri de izledik. Benim çocuğumda saniyelik bile bir suç olsaydı her şey takdiri ilahi derdik. Burada hiçbir şey yok. Katliam gibi gelip orada duran yavrularımıza vurmuş" şeklinde konuştu. Olay22 Ocak akşamı meydana gelen kazada Mustafa Akkabak ve Tanju Kalaycı (31), çalıştıkları otelden mesaileri bitince 74 DF 831 plakalı otomobilleri ile oturdukları Çeştepe köyüne gitmek üzere yola çıktı. İki arkadaş Zonguldak yolu üzerindeki Polisevi mevki'ine geldikleri sırada otomobil arızalanınca Tanju Kalaycı aracı itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil kontrolden çıkarak otomobile çarptı. İki otomobil arasında kalan Kalaycı olay yerinde feci şekilde can verirken, arkadaşı Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak ile diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak yaralandı.