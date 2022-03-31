Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde başlayan yangın TIR'a da sıçradı. TIR'ın ve otomobilin alev alev yandığı olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Cuma Yıldız, "Araç kaza yapmıştı, alev almıştı. İçinde insan vardı, bir kişinin olduğunu gördüm. Arkadan vurunca alev aldı. Müdahale edecek durumumuz olmadı" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi - Son Dakika