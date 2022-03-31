Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi - Son Dakika
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Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi

31.03.2022 10:37

Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, korkutan anlara neden oldu. Seyir halinde olan bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmadan sonra araç alev alev yanmaya başladı. Korkunç kazada aracın içinden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde başlayan yangın TIR'a da sıçradı. TIR'ın ve otomobilin alev alev yandığı olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

TIR'a arkadan çarpan otomobil alev alev yandı! Sürücü feci şekilde can verdi

"YANAN ARAÇTA BİR KİŞİ VARDI"

Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Cuma Yıldız, "Araç kaza yapmıştı, alev almıştı. İçinde insan vardı, bir kişinin olduğunu gördüm. Arkadan vurunca alev aldı. Müdahale edecek durumumuz olmadı" dedi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi - Son Dakika
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