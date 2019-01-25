Feci Kazada Yeni Gelişme: 2 Araç Sürücüsü de Tutuklandı
1 saat önce
Feci kazada yeni gelişme: 2 araç sürücüsü de tutuklandıBARTIN - Bartın'da arızalanan otomobili iten şahsın arkadan gelen bir başka aracın altında kalarak hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kazada, kazaya sebep olan araç sürücüsü Recep Bayrak ve olayda kaçan ve İl Emniyet...
Feci kazada yeni gelişme: 2 araç sürücüsü de tutuklandı
BARTIN - Bartın
'da arızalanan otomobili iten şahsın arkadan gelen bir başka aracın altında kalarak hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kazada, kazaya sebep olan araç sürücüsü Recep Bayrak ve olayda kaçan ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan diğer aracın sürücüsü Gökhan Öztürk ortaya çıkan yeni delilerin incelenmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın'da 31 yaşındaki Tanju Kalaycı'nın öldüğü ve 42 yaşındaki Mustafa Akkabak ile 50 yaşındaki Yusuf Kaynak'ında yaralandığı trafik kazasında serbest bırakılan diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak ile birlikte bugün yakalanan diğer aracın sürücüsü Gökhan Öztürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillerin ortaya çıktığı ve Bartın Cumhuriyet Savcılığını'nın dosyayı yeniden açtığı öğrenildi. Açılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkartılan 2 araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22 Ocak akşamı meydana gelen kazada Mustafa Akkabak ve Tanju Kalaycı (31), çalıştıkları otelden mesaileri bitince 74 DF 831 plakalı otomobilleri ile oturdukları Çeştepe
köyüne gitmek üzere yola çıktı. İki arkadaş Zonguldak
yolu üzerindeki Polisevi mevki'ine geldikleri sırada otomobil arızalanınca Tanju Kalaycı aracı itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak yönetimindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil kontrolden çıkarak otomobile çarptı. İki otomobil arasında kalan Kalaycı olay yerinde feci şekilde can verirken, arkadaşı Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak ile diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak yaralandı. Olayda aşırı süratli olduğu ve kazaya neden olduğu iddia edilen diğer aracın sürücüsü Gökhan Öztürk'te kaçmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 Kaynak: İHA
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