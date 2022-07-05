Son dakika haberi... Feci kazada yok olan aileden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Feci kazada yok olan aileden geriye bu görüntüler kaldı

05.07.2022 15:24

Son dakika 3. sayfa haberi: Feci kazada yok olan aileden geriye bu görüntüler kaldı O çiftten geriye düğünde dans ederken ki görüntüler kaldı İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bedri ve eşi Beyhan Kepiç'ten geriye düğünlerinde dans ettikleri görüntüler kaldı.

Feci kazada yok olan aileden geriye bu görüntüler kaldı

O çiftten geriye düğünde dans ederken ki görüntüler kaldı

SAKARYA - İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir- Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bedri ve eşi Beyhan Kepiç'ten geriye düğünlerinde dans ettikleri görüntüler kaldı.

Bir ailenin yok olduğu feci kaza, dün Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelmişti. Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada; Bedri ve eşi Beyhan ile çocukları Berat Ömer (2), Bedirhan Kebiç ve anneanne Seyhan Akkuş hayatını kaybetmişti. Acı kazada hayatını kaybeden Beyhan, Berat Ömer ve Bedirhan Kebiç ile Seyhan Akkuş'un cenazeleri Sakarya'da, Bedri Kebiç'in cenazesi ise Ordu'nun İkizce ilçesinde son yolculuklarına uğurlandılar.

Onlardan geriye bu görüntüler kaldı

Kazada hayatını kaybeden Bedri ve Beyhan çiftinden geriye düğünlerinde kayıt altına alınan görüntüler kaldı. Görüntüde; çiftin müzik eşliğinde dans ettiği anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Feci kazada yok olan aileden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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