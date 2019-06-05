Feci kazadaki cenazeler adli tıpa kaldırıldı
1 saat önce
Feci kazadaki cenazeler adli tıpa kaldırıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Feci kazadaki cenazeler adli tıpa kaldırıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne- İstanbul
otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, 67 AAV 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
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