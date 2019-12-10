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Feci kazadan hemen sonra yaşananlar kamerada

6 saat önce

Küçükçekmece'de meydana gelen ve 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazasının, hemen ardından çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de meydana gelen ve 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazasının, hemen ardından çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Küçükçekmece İnönü mahallesi Beyazel sokakta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Dako okul dönüşünde evinin önünde servis minibüsünden indi. İddiaya göre servis hostesinin evine bırakmadığı çocuk tek başına evine geçmek istedi. Bu sırada çocuğu fark etmeyen servis şoförü hareket edince talihsiz çocuk servis aracının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa hemen müdahale etti. Ancak talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler ise bugün ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık ekipleri çocuğu kurtarabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşların ise büyük panik yaşadığı görülüyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Feci kazadan hemen sonra yaşananlar kamerada

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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