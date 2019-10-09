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Son Dakika Dünya Feci kazadan sağ olarak kurtuldu.. o anlar kamerada

Feci kazadan sağ olarak kurtuldu.. o anlar kamerada

22 dakika önce

Malezya'da bir pikap araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazadan sağ olarak kurtuldu.. o anlar kamerada, System.String[]

Malezya'da bir pikap araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görerek  duran diğer sürücüler, kazazedelerin yardımına koştu. Kamyonet sürücüsü, ezilen kabinden sağ olarak çıkarıldı.

Kaza, trafiğin soldan aktığı Malezya'nın, Pahang eyaletindeki Cameron Highlands'taki dağ yolunda meydana geldi. Arkadaki bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ters şeride giren pikap aracın, karşı şeritten gelen kırmızı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Çarpışma sonrası kabini ezilen kamyonet yan yattı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ise araçlarından inerek kazazedelerin yardımına koştu. Kırmızı kamyonetin sürücüsünün, diğer sürücülerin yardımıyla aracından çıkarıldığı ve tek ayağının üzerinde sektiği görüldü.

Yerel medya, kamyonet ve pikap aracın sürücülerinin feci kazadan yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu.

Malezya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:31 Kaynak: DHA
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