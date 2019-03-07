Feci Kazalarda 3 Kişi Öldü, 4 Kişi de Yaralandı

Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ile Malatya
'nın Akçadağ
ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile bir kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri
'den Malatya istikametine seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki 46 F 3625 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yakup Y. yönetimindeki 21 FU 128 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile çarpıştı. Kazada baba oğul Şevket Kılınç ile Ramazan Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, Rıdvan Ünsal, Cevriye Ünsal ve İhsan Kılınç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden baba oğlun cenazeleri ise Malatya Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.
BİR KAZA DA ŞUHUT'TA MEYDANA GELDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın
köyü yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Şuhut ilçesi, Aydın köyü yolu istikametinde meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada V.E. (53) bulunduğu 03 DK 810 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran 43 AAC 858 plakalı S.Y. (1980) idaresindeki duran kamyona çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan V.E. kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan H.E. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, 43 AAC 858 plakalı kamyon sürücüsü S.Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis
ambulansı sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
(İHA)