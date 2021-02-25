Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Feci kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan 34 BZA 757 plakalı aracın son sürat kavşaktan geçtiği ve okul müdürü Kadir Yağcıoğlu'nun aracına çarptıktan sonra refüje çıktığı görüldü. - KAYSERİ

Kayseri'nin Develi ilçesi Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı. 34 BZA 757 plakalı aracın freninin patladığı iddia edilen kazada, 38 E 4691 plakalı araçta bulunan Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri 'de okul müdürünün hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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