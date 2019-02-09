Son Dakika Haberleri: Feci Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Feci Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

46 dakika önce

Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıMALATYA - Malatya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi girişinde yer alan kavşakta meydana gelen kazada Ali U. yönetimindeki 58 AAC 917 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Battal Y. idaresindeki 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü çarpıştı. Feci kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Mustafa Kozan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.
1 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza ise çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saatler 08.40'ı gösterdiğinde Malatya istikametinden Akçadağ ilçesine doğru gelen Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ yolcu otobüsü, kavşakta döndükten sonra trafik ışığında bekliyor. Kısa bir süre sonra harekete geçen belediye otobüsüne ise Ankara istikametinden gelen şehirlerarası yolcu otobüsünün hızla gelerek çarptığı görülüyor.
Kaza sonrası belediye otobüsünde bulunan yolcular, Akçadağ istikametine döndükten sonra kırmızı ışık yandığı için beklediklerini, sonrasında ise yeşil ışıkla birlikte harekete geçtikleri sırada büyük bir gürültü ile otobüsün araçlarına çarptığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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