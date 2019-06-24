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Feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsünün 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsünün 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ramazan bayramının ilk günü İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, 1 No'lu aralık kavşağında Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehiriçi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan ve çöp konteynırına çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz buradaki ilk müdahalenin Ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevkedildi. Erdan Kanyılmaz, hastanedeki 17 günlük ölüm kalım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kaza minibüs kamerasında

3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazası ise kazaya karışan minibüsün kamerasına an be an yansıdı. Kavşakta çarpışan motosiklet savrularak yol kenarındaki çöp konteynırına çarpıyor.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, minibüs sürücüsü Ahmet A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:53 Kaynak: İHA
Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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