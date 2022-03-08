Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı

08.03.2022 21:16

Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandıAfyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, büyük bir kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı

ESKİŞEHİR Dün sabah saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, büyük bir kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar Karayolu'nun 54. Kilometresinde meydana geldi. Ercan A. idaresindeki 26 S 6055 plakalı servis otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazaya hatalı sollamanın neden olduğu iddia edildi. Kaza sonucu otomobille Afyonkarahisar'da yapılan tekvando şampiyonasından dönen tekvando antrenörü Hilmi Özsoy (51), kızı Semanur Özsoy ve oğlunun şampiyonadaki maçını izlemeyen giden Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve kazada ağır yaralanan 1 sporcu ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gitmekte olan bir itfaiye aracı da kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan ve yaralanan 2 itfaiye eri de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenler için bugün cenaze töreni düzenlendi. Gültepe Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazına Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevenleri katıldı. Hayatını kaybeden antrenör Hilmi Özsoy'un bu güne kadar yetiştirdiği birçok genç sporcu da cenaze töreninde yerini alırken, gözyaşları sel oldu. Antrenör Hilmi Özsoy hakkında cenaze töreninde konuşan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Yüreği güzel, kalbi güzel, hepimizle hoş geçinen, güler yüzlü, devleti için büyük görevler yapmış ve Türk sporu için de çıktığı bu yolda bugün şehitlik mertebesine gelmiş bir kardeşimizdir. Biz ondan razıyız, Allah'ta ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazlarını merhum antrenör Hilmi Özsoy'un amcasının oğulları olan 3 imam kardeş kıldırdı. Namazın ardından cenazeler Odunpazarı'na bağlı Süpüren Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.

Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı
Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı
Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı

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Eskişehir, İtfaiye, Cenaze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazanın kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika


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