Son Dakika Haberleri: Feci Kazanın Yaşandığı Bina Sakinleri: "Bir Ses Duyduk ve Dışarı Çıktık"

Feci Kazanın Yaşandığı Bina Sakinleri: "Bir Ses Duyduk ve Dışarı Çıktık"

59 dakika önce

Kayseri'de çekirdek yüklü kamyonun binaya çarptığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazayı anlatan bina sakinleri, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık" diyerek korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı.

Feci Kazanın Yaşandığı Bina Sakinleri:
Kayseri'de çekirdek yüklü kamyonun binaya çarptığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazayı anlatan bina sakinleri, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık" diyerek korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı.

Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, hurdaya dönen kamyon ve otomobiller çekiciler vasıtası ile kaza alanından kaldırılıyor.

Kamyonun çarptığı 4 katlı binanın sakinlerinden Şaban Görpe, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık, bu manzara ile karşılaştık. Sonrasında evden çıktık, enkaz kaldırılmasını bekliyoruz. Yetkililerin yukarıya kaç rampası yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bir başka bina sakini ise, "Bu gerçekten önlem alınması gereken bir kaza. Geçtiğimiz ay yine aynı bir kaza oldu. Şoför, şehir merkezine girmeyerek tarlaya girdi ve can kaybını önledi. 5-6 yıl önce yine böyle bir kaza oldu ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Artık kaçış rampası veya başka bir önlem alınmalı" dedi.

Yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:27:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feci Kazanın Yaşandığı Bina Sakinleri: "Bir Ses Duyduk ve Dışarı Çıktık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]