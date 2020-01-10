Feci kazaya ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feci kazaya ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika

Feci kazaya ilişkin 1 gözaltı

6 saat önce

Ümraniye TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosikletin savrularak otobüsün altında kalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kazaya ilişkin 1 gözaltı, System.String[]

Ümraniye TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosikletin savrularak otobüsün altında kalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan ve karı koca oldukları öğrenilen Çağan Çokcan ile Dilek Dereli Çokcan hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan kamera incelemesi sonucunda kazada kusuru bulunmayan otobüs şoförü savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği belirlenen minibüs şoförü ise gözaltına alındı. Şüphelinin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

(Gamze Erdemir/İHA)

TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:30 Kaynak: İHA
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