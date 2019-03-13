Son Dakika Haberleri: Feci Kazaya Neden Olan Kamyon Güvenlik Kamerasınca Görüntülendi

Feci Kazaya Neden Olan Kamyon Güvenlik Kamerasınca Görüntülendi

1 saat önce

Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan, araçlara ve bir binaya çarparak durabilen kamyonun süratli bir şekilde ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Feci Kazaya Neden Olan Kamyon Güvenlik Kamerasınca Görüntülendi, System.String[]
Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan, araçlara ve bir binaya çarparak durabilen kamyonun süratli bir şekilde ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada C.Ç.'nin kullandığı 38 sHJ 157 plakalı çekirdek yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce park halindeki araçlara ardından da bir binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü C.Ç. ile yanında bulunan Ş.K. hayatını kaybederken, yaralı iki kişi ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri binanın yıkılma riskine karşılık vatandaşları tahliye etti ve enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında kazayla ilgili işlem başlattı.

Meydana gelen kazaya neden olan kamyonun süratli gidişi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Caddeden hızla giden kamyonun stop lambalarının yandığı, bir yayanın ise yanından hızla geçen kamyonun arkasından baka kaldığı görülüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Sabah, Develi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:37:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feci Kazaya Neden Olan Kamyon Güvenlik Kamerasınca Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]