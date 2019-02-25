Son Dakika Haberleri: Feci Olay 5 Saat Sonra Fark Edildi

Feci Olay 5 Saat Sonra Fark Edildi

34 dakika önce

Antalya'da 12. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden adamın cansız bedeni yaklaşık 5 saat sonra bulundu.

Feci Olay 5 Saat Sonra Fark Edildi, System.String[]
Antalya'da 12. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden adamın cansız bedeni yaklaşık 5 saat sonra bulundu. Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitedeki 13 katlı apartmanın 12'nci katında oturan Mehmet B. (64), iddiaya göre sabah saatlerinde eşini işe gönderdikten sonra henüz bilinmeyen bir sebeple pencereden düştü. Mehmet B., sitenin önündeki yeşillik alana düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının uzun süre ulaşamadığı Mehmet B. için durum site yönetimine bildirildi. Sitede arama yapan görevliler saat 15.00 sıralarında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis, yakınlarının ifadesine başvurarak Mehmet B.'nin yaklaşık 300 bin liraya yakın borcunun olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mehmet B.'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Polisin, Mehmet B.'nin düşme ya da intihar ihtimali üzerindeki araştırması sürüyor.

(Suat Metin - Mustafa Bürge/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Sabah, Üniversite Caddesi, Konyaaltı, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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