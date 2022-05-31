Feci olay! Pitbull, oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırıp hastanelik etti - Son Dakika
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Feci olay! Pitbull, oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırıp hastanelik etti

31.05.2022 15:59

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dayısının evinin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünün ve kafasının belli bölgelerinden yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan köpeğin saldırısından kurtulan çocuğu akrabası kucağında 2 kilometre taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

İstanbul'da Y.G.'ye ait pitbull cinsi köpek, binanın bodrum katının bahçesinde bulunan kafeste besleniyordu. Bina sakinlerinin ortak kullandığı bahçede, Umut Deniz Eryiğit adlı kız çocuğu yengesi Esma Çamlıgedik ile oturuyordu. Yenge Esma Çamlıgedik komşusuna ait köpeği Umut Deniz'in oynaması için kafesten çıkardı. Ancak köpek elinde yiyecek bulunan çocuğa saldırdı. Küçük çocuk yüzünden ve kafasından yaralandı. Köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, akrabası Furkan Çamlıgedik'in kucağında 2 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye götürüldü.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Umut Deniz Eryiğit ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünden ve kafasından yaralanan Umut Deniz'in iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından baba Burak Eryiğit ve anne Macide Eryiğit, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine geldi. Köpek ise iddiaya göre bugün gece 03.00 sıralarında sahibi Y.G. tarafından Tekirdağ'a kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan köpek bulundu. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibi Y.G ise gözaltına alındı.

"KÖPEK TEKİRDAĞ'DA BULUNDU"

Yaşananları anlatan baba Burak Eryiğit, "Bahçede piknik yaparken yengesi yan bahçeye giriyor. Orada köpeği oynasınlar diye serbest bırakıyor. Köpeğin sahibini önce arayıp izin istediğini söylüyor. Köpek sabahtan beri evde aç olduğu için köpek piknik alanından yemek yemeğe çalışıyor. Kızımın elinde de yiyecek varmış. Köpek yemek yemeğe gelince yengesi köpeği itiyor. Ardından çocuğa saldırıyor. Yengesinin oğlu köpeği çocuğumdan ayırıyor. Sonra hastaneye gidiyorlar" dedi. Eryiğit, "Köpeğin sahibi kilidin neden açıldığını sordu. Kızımız da yengesinin köpeği saldığını söyledi. Köpeğin sahibi gece 03.00 gibi köpeği kaçırıyor. Köpek Tekirdağ'da bulundu.

"KANAMASI ÇOK OLUNCA MECBUR BIRAKTILAR"

Köpeğin sahibi köpeğin kimliğinin olduğunu söyledi. Mahkemeye verdik, ifademizi verdik. Maddi ve manevi devam edeceğiz" diye konuştu. Kurye olan baba Eryiğit, "Köpekler toplatılsın demiyoruz ama bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu olur, lütfen sahip çıkılsın. Neredeyse gözü kör olacakmış. Plastik cerrahi doktoru gerekiyordu ancak kanaması çok olunca mecbur baktılar" şeklinde konuştu. Baba Eryiğit, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de doktorlar ile ilgilenmedikleri gerekçesiyle tartıştıklarını belirtti.

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GAZİOSMANPAŞA'DA PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK KAFASINDAN YARALANDI GAZİOSMANPAŞA'DA PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK KAFASINDAN YARALANDI
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Çocuk, Köpek, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci olay! Pitbull, oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırıp hastanelik etti - Son Dakika


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