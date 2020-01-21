Feci ölüm: 1 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feci ölüm: 1 kişi yanarak can verdi - Son Dakika

Feci ölüm: 1 kişi yanarak can verdi

13 dakika önce

Bursa'da 3 katlı apartmanın depo olarak kullanılan birinci katında çıkan yangında 74 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Feci ölüm: 1 kişi yanarak can verdi, System.String[]

Bursa'da 3 katlı apartmanın depo olarak kullanılan birinci katında çıkan yangında 74 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Orman sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

YAŞLI ADAM YANARAK CAN VERDİ

3 katlı apartmandaki yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan vatandaşların olup olmadığını kontrol ettiği esnada depo olarak kullanılan 1. katta Beyhan Işık'ın(74) cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedenini ambulansa alarak dışarıya çıkartan ekipler, Beyhan Işık ile birlikte yaşayan eşi Zülbiye Işık'ın evde olmadığını tespit etti.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 3 katlı apartmanın 1 katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında bir araç da kısmen hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Fatih Çapkın - Gökay Başdan/İHA)

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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