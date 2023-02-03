Feci ölüm: Pencere silerken 11'inci kattan düştü - Son Dakika
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Feci ölüm: Pencere silerken 11'inci kattan düştü

03.02.2023 14:27

Feci ölüm: Pencere silerken 11'inci kattan düştü Kahramanmaraş'ta temizlik yaptığı binanın 11'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Feci ölüm: Pencere silerken 11'inci kattan düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta temizlik yaptığı binanın 11'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı binanın 11'inci katındaki dairenin camlarımı silmek isteyen temizlik görevlisi 45 yaşındaki Emine Gök, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Gök'ün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ev sahibi de vatandaşlardan öğrendi

Olayın tanığı bir vatandaş ise, "Bir kadının düştüğüne dair haber geldi ve araştırma yaptık. 11'inci kata çıktık, 'abla böyle bir durum var sizin görevli çalışıyor mu' dedik o da, 'var da çalışıyor herhalde lavaboya gitti. Yemek hazır gelmesi lazım' dedi. Baktık ki kadın aşağı da ev sahibi de bizden öğrendi. Çocuk odasında temizlik yaparken ayağının altına sandalye almış kadın muhtemelen aşağı düşüyor oradan da" dedi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci ölüm: Pencere silerken 11'inci kattan düştü - Son Dakika

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