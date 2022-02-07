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Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı - Son Dakika

Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı

07.02.2022 16:52
Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde PTT Müdür Vekili olarak görev yapan ve bir süredir bunalımda olduğu açıklanan Y.K., kendisini evinin şofben borusuna astı. Feci olay ilçede büyük üzüntü yarattı.

Pınarbaşı'na bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Bedir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen PTT Pınarbaşı Müdür Vekili Y.K. (43), evinde şofben borusuna asılmış halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Y.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PTT müdürü, evindeki şofben borusuna asılı şekilde ölü bulundu
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Mehmet Fatih, Hürriyet, Şehit, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı - Son Dakika
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