Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.
İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! - Son Dakika