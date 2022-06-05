Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! - Son Dakika
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Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı!

05.06.2022 15:41

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrencilerden biri kurtulmayı başarıp, bölgedekilere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 gencin cansız bedenini buldu.

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.

1.5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! - Son Dakika

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