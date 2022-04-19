Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü - Son Dakika
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Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü

19.04.2022 09:01

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binadan uçan çatı metrelerce savruldu. Çatı o sırada binanın önünde olan bedensel engelli Yavuz Föge'nin üzerine düştü. Talihsiz adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatının düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesindeki 10 katlı binada meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu. Metrelerce savrulan çatı, binanın önünde yürüyen 62 yaşındaki bedensel engelli Yavuz Föge'nin üzerine düştü.

Fırtına kenti birbirine kattı! Şiddetli rüzgarda üzerine çatı düşen engelli adam feci şekilde can verdi

HAYATA TUTUNAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Föge'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Föge, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fırtına kenti birbirine kattı! Şiddetli rüzgarda üzerine çatı düşen engelli adam feci şekilde can verdi

ÇATININ DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan, uçan çatının Yavuz Föge'nin üzerine düşmesi binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın önünde yürüyen Föge'nin üzerine çatının düştüğü görüldü.

İşte o anlar;

Fırtına kenti birbirine kattı! Şiddetli rüzgarda üzerine çatı düşen engelli adam feci şekilde can verdi
Fırtına kenti birbirine kattı! Şiddetli rüzgarda üzerine çatı düşen engelli adam feci şekilde can verdi
Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü
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Kocasinan, Kayseri, Engelli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü - Son Dakika


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