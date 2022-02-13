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Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış - Son Dakika

Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış

13.02.2022 17:23

Kocaeli Gebze'de trafik ışıklarında duran araca kar maskeleriyle yaklaşan şahıslar, araçtaki 2 kadını da 30 el ateş ederek katletmişti. Olayda can veren Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bir süre önce eşlerinden ayrıldıkları ortaya çıktı.

Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'nde saat 04.45 sıralarında içerisinde Emine Çöp, Tuğçe Semiz ve Alihan K.'nin içinde bulunduğu otomobiller, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kar maskeli şahıslar tarafından tarandı. 2 kişi daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

30 ADET KOVAN TESPİT EDİLDİ

Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

EŞLERİNDEN BOŞANMIŞLAR

İddiaya göre, Emine Çöp ve akrabası Tuğçe Semiz, Darıca'da bir eğlence mekanında Alihan K. ile birlikte eğlendi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz ve Alihan K. eğlence mekanından çıktıktan sonra peş peşe araçlarıyla evlerine gitmek üzere ilerledikleri sırada olay meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bir süre önce eşlerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Korkunç suikastın ayrıntıları ortaya çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden ayrılmış
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Otomobil, Ankara, Gebze, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış - Son Dakika
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