Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı - Son Dakika
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Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı

16.03.2022 21:37
Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

(İHA)

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Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı Fed faiz oranını artırdı: (1) Fed faiz oranını artırdı: (1) Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

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Kaynak: İHA

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