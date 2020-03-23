Fed adımıyla altın fiyatları yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programını açıklamasının etkisiyle, altın fiyatları yeniden yükseldi. Petrol fiyatları da, Fed kararlarıyla toparlandıktan sonra hafif düştü.

Fed, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı 26 dolardan hızlı bir toparlanmayla 30 dolara yaklaştıktan sonra yüzde 2.86 düşüşle 28.51 dolara çekildi. ABD hafif petrolü de 24.80 dolardan toparlandıktan sonra, yüzde 245 düşüşle 24 66 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.02 artışla 12.82 dolardan,

altın, yüzde 1.73 artışla 1,522.00 dolardan,

bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

platin, yüzde 0.41 artışla 616.52 dolardan ve

paladyum yüzde 0.05 düşüşle 1,654.75 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.