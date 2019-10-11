Son Dakika Haberleri: Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak
Son Dakika Ekonomi Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak

Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak

59 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Fed açıklamasında, tahvil alımının bankacılık sistemine yeterli rezerv sağlamak için yapıldığı belirtilerek, bankanın para politikasındaki duruşunda bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, söz konusu alımların en erken 2020'nin ikinci çeyreğinde biteceği, repo piyasasına ocak ayına kadar nakit enjekte etmeye devam edileceği vurgulandı.

Denver'da düzenlenen toplantıda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed'in elindeki varlık hacmini yeniden büyümesini sağlama zamanının geldiğini vurgulayarak" yakında yeniden varlık alımlarına başlayacağının işaretlerini vermişti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası da 12 Eylül'de Avro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklayarak, kasımdan itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına başlayacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Donald Trump'a bomba sözler ABD askeri Tel Abyad'da iddiasına Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan yanıt: Manipülasyon ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı; Trump, kararnameyi imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:25:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]