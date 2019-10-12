Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak
1 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.
ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01
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