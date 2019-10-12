Son Dakika Haberleri: Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak
Son Dakika Ekonomi Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak

Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01 
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ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak
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