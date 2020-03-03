Fed Başkanı Powell 'acil' faiz indirimi sonrası konuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell 'acil' faiz indirimi sonrası konuşuyor - Son Dakika Ekonomi

Fed Başkanı Powell 'acil' faiz indirimi sonrası konuşuyor

16 dakika önce

Fed'in 50 baz puanlık 'acil' faiz indirimi sonrası Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapıyor.

Fed Başkanı Powell 'acil' faiz indirimi sonrası konuşuyor, System.String[]

Fed'in 50 baz puanlık 'acil' faiz indirimi sonrası Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapıyor.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:09 
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