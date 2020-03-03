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Fed Başkanı Powell 'acil' faiz indirimi sonrası konuşuyor
16 dakika önce
Fed'in 50 baz puanlık 'acil' faiz indirimi sonrası Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapıyor.
Fed'in 50 baz puanlık 'acil' faiz indirimi sonrası Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:09
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