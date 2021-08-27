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Fed Başkanı Powell: "Bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir" - Son Dakika

Fed Başkanı Powell: "Bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir"

27.08.2021 18:34
Fed Başkanı Powell:

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.

Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde her yıl Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl planlananın aksine dijital ortamda gerçekleşen Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Bu yılki teması "Düzensiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgının etkileriyle karşı karşıya kalmasının üzerinden 17 ay geçtiğini, salgının neden olduğu şokun ekonominin büyük bir kısmında ani ve benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını söyledi.

Powell, toparlanma yolunun zorlu olduğuna işaret ederek, güçlü politika desteğinin güçlü ancak düzensiz bir toparlanmayı ateşlediğini aktardı.

"Salgın ekonomik faaliyeti tehdit etmeye devam ediyor"

İş gücü piyasası koşullarının iyileştiğini ancak "türbülanslı" olduğunu belirten Jerome Powell, "Salgın sadece sağlığı ve yaşamı değil, ekonomik faaliyeti de tehdit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, toparlanmanın hızının beklentileri aştığına dikkati çekerek, ekonomide devam eden çalkantı göz önüne alındığında, bazı güçlükler ve sürprizlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

İş gücü piyasasının görünümünün son aylarda önemli ölçüde iyileştiğini belirten Powell, işsizlik oranının yüzde 5,4'e gerilediğini ancak yine de çok yüksek olduğunu, uzun vadeli işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Powell, "Delta varyantı kısa vadeli bir risk oluştururken, maksimum istihdama doğrultusunda ilerlemenin devam etmesi için beklentiler iyi." dedi.

"Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Fed buna yanıt verir"

Ekonominin hızlı bir şekilde normalleşmesinin enflasyonda keskin bir artışa neden olduğuna da değinen Fed Başkanı Powell, işletmeler ve tüketicilerin fiyatlar ve ücretler üzerinde geniş çapta yukarı yönlü baskı olduğunu bildirdiğini aktardı.

Powell, "Bu seviyelerdeki enflasyon elbette endişe kaynağı. Ancak bu endişe, bu yüksek okumaların geçici olduğunu kanıtlayan bir dizi faktör tarafından yumuşatılıyor. Bu değerlendirme kritik ve devam eden bir değerlendirmedir ve gelen verileri dikkatle izliyoruz." diye konuştu.

Enflasyonun dinamiklerinin karışık olduğunu ve enflasyon görünümünü bir dizi farklı perspektiften değerlendirdiklerini anlatan Powell, temel görünümün enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedefiyle tutarlı seviyelere dönmesiyle maksimum istihdama doğru ilerlemenin devam etmesi olduğunu yineledi.

Powell, "Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kesinlikle buna yanıt verir, enflasyonun hedefimiz ile tutarlı hale geri dönmesini sağlayacak araçları kullanır." dedi.

"Bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir"

Gelen verilerin bazı arz-talep dengesizliklerinin iyileştiğine ve enflasyonda devam eden ılımlı havaya dair daha fazla kanıt sağlaması gerektiğinin altını çizen Jerome Powell, ayrıca güçlü istihdamın devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Powell, Delta varyantının etkilerini de takip edeceklerini belirterek, "Şimdilik politikanın iyi konumlandırıldığına inanıyorum, her zaman olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız." diye konuştu.

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "kayda değer" ilerlemeler görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceğini söylediklerini hatırlatan Powell, şunları kaydetti:

"Benim görüşüm, enflasyon için 'önemli ölçüde ilerleme' testinin karşılandığı yönünde. Ayrıca maksimum istihdama yönelik açık bir ilerleme kaydedildi. FOMC'nin temmuz ayındaki son toplantısında, çoğu katılımcı gibi ben de ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabileceği görüşündeydim. Aradan geçen ayda, temmuz ayına ait güçlü istihdam raporu gibi daha fazla ilerleme sağlandı, ancak Delta varyantı daha da yayıldı. Gelen verileri ve gelişen riskleri dikkatle değerlendireceğiz."

"Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasının sinyali değil"

Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, maksimum istihdama ulaşmak için kat edilmesi gereken çok yolun olduğunu ve sürdürülebilir bir temelde yüzde 2 enflasyona ulaşıp ulaşılmayacağını zamanın göstereceğini sözlerine ekledi.

Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasının ardından pozitif seyretti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell: 'Bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir' - Son Dakika Ekonomi


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