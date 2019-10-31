Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması
Son Dakika Güncel Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

18 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının düşürülmesinin devam eden risklere karşı garanti sağlayacağını belirterek, "Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düşünüyor.

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının düşürülmesinin devam eden risklere karşı garanti sağlayacağını belirterek, "Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düşünüyor." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 1,50- 1,75 aralığına çekmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Faiz indirimine yönelik güçlü bir oylamanın yapıldığını belirten Powell, "Bugün doğru kararı aldığımıza güçlü şekilde inanıyorum. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı görevlerimiz çerçevesinde faizleri indirdik." diye konuştu.

Powell, Fed'in para politikasının iyi bir konumda olduğunu ve faiz oranlarının düşürülmesinin devam eden risklere karşı garanti olacağının altını çizerek, "Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Fed'in ABD ekonomisinin ılımlı bir hızla büyümeye devam etmesini beklediğini aktaran Powell, yatırım ve imalatın zayıf kaldığının altını çizdi.

Powell, küresel ekonomik büyüme ve ticaretteki zayıflıkları ABD ekonomisi için devam eden riskler olarak sıralayarak, Fed'in politika ayarlamalarının ABD ekonomisi için önemli bir destek sağlamaya devam edeceğini aktardı.

"Enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini bekliyoruz"

Powell, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılması riskinin önemli ölçüde azaldığına dikkat çekerek, ekonominin, azalan risklerden yararlanabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Küresel ticaret ihtilaflarına da değinen Powell, "Çin ile ABD arasında potansiyel ticaret anlaşması gerilimi azaltabilir, iş dünyası güvenini artırabilir ve ekonomik faaliyetler için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, enflasyonda ciddi artış tehlikesi görmediklerini, enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini beklediklerini belirtti.

"Fed şu an için faizleri artırmayı düşünmüyor"

Powell, para politikasının, iş gücü piyasasını destekleyerek istihdam edilenlerin alım gücünün artmasını sağladığını, destekleyici ve genişleyici olan para politikasının etkilerinin şu anda daha açık şekilde görüldüğünü savundu.

Faiz artırımının uygun olacağı zamanların geleceğine işaret eden Powell, "Fed şu an için faizleri artırmayı düşünmüyor." dedi.

Ekonomideki gelişmeleri çok yakından izleyerek, verilere ve risklere bakacaklarına işaret eden Powell, "Görünümde değişiklik olması halinde politikamızın yönünde değişiklik yapabiliriz." diye konuştu.

Fed, bugün yaptığı açıklamayla politika faizini 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50 – 1,75 aralığına çekti. Politika faiz oranının indirilmesi kararının 2'ye karşı 8 oyla alındığı kaydedildi.

Avrupa Birliği, Fed, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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