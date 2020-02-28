Fed Başkanı Powell'dan "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell'dan 'koronavirüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Fed Başkanı Powell'dan "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

Fed Başkanı Powell'dan

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

Powell, yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Koronavirüsün ekonomik faaliyetler için gelişen riskler oluşturduğuna dikkati çeken Powell, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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