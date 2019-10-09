Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell'dan varlık alımı açıklaması: Zamanı geldi
Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell'dan varlık alımı açıklaması: Zamanı geldi

Fed Başkanı Powell'dan varlık alımı açıklaması: Zamanı geldi

1 saat önce

Fed Başkanı Jerome Powell, global ekonomik riskler karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine açık olduğuna işaret etti ve para piyasalarının düzgün şekilde çalışmasının sağlanması için Fed'in elindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi.

Fed Başkanı Powell'dan varlık alımı açıklaması: Zamanı geldi, System.String[]

Fed Başkanı Jerome Powell, global ekonomik riskler karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine açık olduğuna işaret etti ve para piyasalarının düzgün şekilde çalışmasının sağlanması için Fed'in elindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:41 
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