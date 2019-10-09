Fed Başkanı Powell'dan varlık alımı açıklaması: Zamanı geldi
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Fed Başkanı Jerome Powell, global ekonomik riskler karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine açık olduğuna işaret etti ve para piyasalarının düzgün şekilde çalışmasının sağlanması için Fed'in elindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell, global ekonomik riskler karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine açık olduğuna işaret etti ve para piyasalarının düzgün şekilde çalışmasının sağlanması için Fed'in elindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:41
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