Fed Başkanı Powell: "Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz" - Son Dakika

Fed Başkanı Powell: "Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirterek, "İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirterek, "İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar tam bir toparlanma mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi

Fed, Başkan Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Powell, sunumunda, Kovid-19 salgınının ABD ve dünya genelinde büyük zorluklara neden olmaya devam ettiğini kaydetti.

Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önemlerin etkisiyle mart ayı itibarıyla ekonomik faaliyette keskin bir düşüş yaşandığını anımsatan Powell, gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yılın ikinci çeyreğinde büyük olasılıkla rekor seviyede düşüş göstereceğini kaydetti.

"Önemli bir yeni aşamaya girdik"

Powell, söz konusu krize hükümet tarafından hızlı ve güçlü bir politika eylemiyle müdahale edildiğini hatırlatarak, bu müdahalenin sadece hanehalkı ve işletmelere yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomide kalıcı zararların sınırlanmasında fark yarattığını aktardı.

Ekonomi normalleştikçe gelen verilerin de ekonomik faaliyetin yeniden başladığına işaret ettiğini belirten Powell, şöyle devam etti:

"Birçok işletme kapılarını açıyor, işe alımlar ve harcamalar artıyor. İstihdam yükseldi ve tüketici harcamaları mayısta güçlü bir şekilde toparlandı. Önemli bir yeni aşamaya girdik ve beklenenden daha çabuk gerçekleştirdik. Ekonomideki bu toparlanma memnuniyetle karşılanırken, aynı zamanda virüsü kontrol altında tutma ihtiyacı gibi yeni zorluklar sunuyor."

Powell, ekonomiye yönelik son veriler olumlu sinyaller gösterse de 20 milyondan fazla Amerikalının işini kaybettiğini vurgulayarak, işsizlikteki artışın özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar, siyahi Amerikalılar ve Hispanikler için daha şiddetli olduğunu aktardı.

Faiz oranını mevcut seviyede tutma sinyali

Fed Başkanı Powell, "Üretim ve istihdam, pandemi öncesi dönemdeki seviyelerinin çok altında kalıyor. Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma başarımıza bağlı. İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar tam bir toparlanma mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin önündeki yolun hükümetin toparlanmayı destekleyecek politika eylemlerine de bağlı olduğunun altını çizen Powell, salgının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, mart ayında politika faizi oranını sıfıra indirdiklerini ve ekonomin son sıkıntıları atlattığından, maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı planladıklarını ifade etti.

Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in bu zamana kadar attığı adımları hatırlatarak, gelişmeleri yakından izleyeceklerini ve bankanın hedeflerini desteklemek için planlarını uygun bir şekilde ayarlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell: 'Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 06:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed Başkanı Powell: "Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]