Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi ihtimali güçlendi
Son Dakika Ekonomi Haber

Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi ihtimali güçlendi

40 dakika önce

Fed Başkanı Powell, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi ihtimali güçlendi, System.String[]
Fed Başkanı Powell, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:08 
Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 23:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi ihtimali güçlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]