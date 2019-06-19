Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi ihtimali güçlendi
40 dakika önce
Fed Başkanı Powell, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.
Fed
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:08
Başkanı Powell, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.
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