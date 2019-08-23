Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde Asya piyasaları yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde Asya piyasaları yükseldi

24 dakika önce

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma beklenirken yükseldi.

Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde Asya piyasaları yükseldi, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma beklenirken yükseldi.

Powell Jackson Hole toplantısında uzun süredir beklenen konuşmasını yapacak. İki Fed yetkilisi, yeni ekonomik zayıflık işaretleri olmadan faizleri düşürmek için hiçbir neden görmediklerini belirttikten sonra daha fazla gevşeme konusunda kuşkular ortaya çıktı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump daha fazla fazi indirimi için Fed'e baskı uygulamaya devam ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.36,

Shanghai Composite yüzde 0.32,

Hang Seng yüzde 0.53 ve

S&P yüzde 0.24 artarken,

Shenzen Composite yüzde 0.13 düştü,

Kospi Composite bir değişim göstermedi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Asya, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak
ABD yetkilisi, Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin resmen geri çekildiğini söyledi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde Asya piyasaları yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]