Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu
Son Dakika Güncel Haber

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in küresel ticaret müzakerelerini etkileme yeteneğinin çok az olduğunu belirterek, küresel ticaretteki belirsizlikleri bankanın para politikasının çerçevesine oturtmanın kendileri için "yeni bir zorluk" olacağını söyledi.

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in küresel ticaret müzakerelerini etkileme yeteneğinin çok az olduğunu belirterek, küresel ticaretteki belirsizlikleri bankanın para politikasının çerçevesine oturtmanın kendileri için "yeni bir zorluk" olacağını söyledi.

Powell, Fed'in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen "Para Politikasında Zorluklar Sempozyumu"nda ABD ekonomisi ve para politikasına ilişkin bir konuşma yaptı.

Powell konuşmasında gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair net bir sinyal vermezken, hazirandan beri kullandığı "Genişlemeyi sürdürmeye uygun bir şekilde davranacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin ticaret politikasını Fed'in belirlemediğini, bu politikanın belirleyicisinin hükümet ve kongre olduğunu hatırlatan Powell, "Önemli risklerle karşı karşıya olan ekonomiyi yürütmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Powell, "Para politikası, tüketici harcamalarını, yatırımları ve kamu güvenini desteklemek için çalışan güçlü bir araç olsa da uluslararası ticaret için yerleşik bir kural sağlayamaz." değerlendirmesini yaptı.

Fed'in gelen verilere bakarak ticaret politikasının ekonomik görünümü nasıl etkilediğini incelediğini dile getiren Powell, ABD ekonomisinin olumlu bir konumda olduğunu istihdamın "sağlam" ve yükselen ücretlerin "tüketimi" desteklediğini ve büyümenin "ılımlı" kaldığını vurguladı.

Fed'in riskleri değerlendirerek uygun politikayı belirlediğinin altını çizen Powell, yüzde 2'ye yakın enflasyon oranı hedefiyle ABD ekonomisinin büyümesini sürdürmesine uygun bir şekilde davranacaklarını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Merkez Bankası, Fed, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi
Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Dünyanın en zengin 8'inci kişisi David Koch hayatını kaybetti Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:23:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]