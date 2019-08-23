Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu
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Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu

27 dakika önce

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir konumda" olduğunu belirterek, merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini korumak için "uygun şekilde" adım atacağını söyledi.

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu, System.String[]

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir konumda" olduğunu belirterek, merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini

korumak için "uygun şekilde" adım atacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:15 
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