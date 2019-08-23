Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de konuştu
27 dakika önce
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir konumda" olduğunu belirterek, merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini korumak için "uygun şekilde" adım atacağını söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir konumda" olduğunu belirterek, merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini
korumak için "uygun şekilde" adım atacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:15
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Dünyanın en zengin 8'inci kişisi David Koch hayatını kaybetti Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu