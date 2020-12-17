Fed Başkanı Powell: "Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı" - Son Dakika

Fed Başkanı Powell: "Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı"

17.12.2020 00:35
Fed Başkanı Powell:

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son aylarda ekonomik toparlanma hızının yavaşladığını belirterek, ekonomiye uzun bir süre destek sağlanmaya devam edilmesi gerekeceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son aylarda ekonomik toparlanma hızının yavaşladığını belirterek, ekonomiye uzun bir süre destek sağlanmaya devam edilmesi gerekeceğini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Para politikası hedeflerine ulaşmaya son derece kararlı olduklarını vurgulayan Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana istikrarı ve toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak, ekonominin aldığı kalıcı zararı sınırlamak için güçlü önlemler aldıklarını anımsattı.

Powell, sözlü yönlendirmelerini güçlendirdiklerini belirterek, bu önlemlerin para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü bir şekilde destek vermesini sağlayacağını ifade etti.

"Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı"

Ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiğine işaret eden Powell, ekonominin önemli ölçüde normale dönmesinin ekonomik faaliyette hızlı bir toparlanma sağladığı ve ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 33 büyüdüğünü hatırlattı. Powell, "Ancak son aylarda toparlanma hızı yavaşladı." değerlendirmesinde bulundu.

Toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğine dikkati çeken Powell, ekonomik büyüme tahminlerinin de revize edildiğini bildirdi.

Powell, "Genel olarak ekonomik faaliyet salgın önceki seviyesinin oldukça altında seyrediyor ve önündeki yol oldukça belirsiz." dedi.

Genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını belirten Powell, işgücü piyasasına katılımın özellikle salgın öncesi seviyelerinin altında olduğunu dile getirdi.

"Kovid-19 vakalarında devam eden artış endişe verici"

Powell, salgının enflasyon üzerinde de önemli etkileri olduğuna işaret ederek, genel olarak enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin altında seyrettiğini belirtti.

Ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmede bulunan Fed Başkanı Powell, şunları kaydetti:

"Salgın boyunca vurguladığımız gibi ekonominin görünümü olağanüstü derecede belirsiz ve büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır. Aşılarla ilgili son haberler çok olumlu. Ancak aşıların zamanlaması, üretimi ve dağıtımının yanı sıra bunların farklı gruplardaki etkililiğiyle ilgili önemli zorluklar ve belirsizlikler devam ediyor. Bu gelişmelerin ekonomik sonuçlarının zamanlamasını ve kapsamını değerlendirmek hala güç. Hem ABD'de hem de yurt dışında Kovid-19 vakalarında devam eden artış özellikle endişe verici ve önümüzdeki birkaç ay muhtemelen çok zorlu olacak."

Mali destek vurgusu

Powell, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanıncaya kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdüreceklerini vurgulayarak, iş gücü piyasası koşulları Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam değerlendirmeleriyle tutarlı seviyelere ulaşana, enflasyon yüzde 2'ye yükselene ve bir süre yüzde 2'yi ılımlı derecede aşana kadar federal fon oranı için mevcut yüzde 0-0,25 hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağını belirtti.

Bankanın varlık alımının devam edeceğine de işaret eden Powell, "Bu yıl bilançomuzdaki artışın finansal koşulları rahatlattığına ve ekonomiye önemli ölçüde destek sağladığına inanıyoruz." dedi.

Powell, genel olarak faiz oranı ve bilanço araçlarının ekonomiye güçlü destek sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini ifade etti. Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini yineleyen Powell, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar alınan mali politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hakim olan ekonomik faaliyet ve istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir."

Powell, yapabilecekleri daha çok şey olduğunu belirterek, "Ekonomiye uzun bir süre destek sağlamaya devam etmemiz gerekecek." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell: 'Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı' - Son Dakika Ekonomi


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