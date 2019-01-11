Fed Başkanı Powell: Trump'ın eleştirilerinden endişe duymuyorum
57 dakika önce
Fed Başkanı Powell, Trump'ın eleştirilerinden kaygılanmadığını, şu ana kadar kendisinden bir görüşme daveti de almadığını söyledi.
Fed
Başkanı Powell, Trump
'ın eleştirilerinden kaygılanmadığını, şu ana kadar kendisinden bir görüşme daveti de almadığını söyledi. Powell, davet gelmesi durumunda Beyaz Saray
'a gideceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:35
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