Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Powell: Trump'ın eleştirilerinden endişe duymuyorum

Fed Başkanı Powell: Trump'ın eleştirilerinden endişe duymuyorum

57 dakika önce

Fed Başkanı Powell, Trump'ın eleştirilerinden kaygılanmadığını, şu ana kadar kendisinden bir görüşme daveti de almadığını söyledi.

Fed Başkanı Powell: Trump'ın eleştirilerinden endişe duymuyorum, System.String[]
Fed Başkanı Powell, Trump'ın eleştirilerinden kaygılanmadığını, şu ana kadar kendisinden bir görüşme daveti de almadığını söyledi. Powell, davet gelmesi durumunda Beyaz Saray'a gideceğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:35 

Beyaz Saray, Donald Trump, Fed, Ekonomi
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