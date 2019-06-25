Son Dakika Haberleri: Fed Başkanı Temsilciler Meclisi Komitesi'nde konuşacak
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Fed Başkanı Temsilciler Meclisi Komitesi'nde konuşacak

27 dakika önce

ABD Merkez Banaksı (Fed) Başkanı Jerome Powell, 10 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıl para politikası ve ekonominin durumu sunumunu gerçekleştirecek.

Fed Başkanı Temsilciler Meclisi Komitesi'nde konuşacak, System.String[]
ABD Merkez Banaksı (Fed) Başkanı Jerome Powell, 10 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıl para politikası ve ekonominin durumu sunumunu gerçekleştirecek.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Komite Başkanı Maxine Waters yaptığı açıklamada, Powell'ın 10 Temmuz'da yapacağı sunumu, 11 Temmuz'da da Senato Bankacılık Komitesi'nde yineleyeceğini belirtti.
Faiz indinimi konusunda Powell'a art arda eleştiriler yapan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ekonomik genişlemesinin önündeki engel olarak yine Fed'in faizleri düşürmemesini gösterdi.
Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fed yönetimini, "ne yaptığını bilmemekle ve inatçı bir çocuk gibi davranmakla" suçladı:
"Başka ülkelerin bize karşı yaptıklarını telafi etmek için faiz indirimine ve gevşetmesine ihtiyacımız olduğunda inatçı bir çocuk gibi ısrar ediyor. Mahvettiler!"


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:35 Kaynak: DHA
Fed, Ekonomi
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